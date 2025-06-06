NYT назвала восемь способов, которыми Трамп и Маск могут навредить друг другу

Американская газета The New York Times назвала восемь способов, как американский предприниматель Илон Маск и президент Дональд Трамп могут "причинить друг другу боль" на фоне разногласий по политическим и экономическим вопросам.
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