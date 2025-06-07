Российские войска нанесли групповые удары по ВПК Украины

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.фото: t.me/RosgvardOfficialВойска РФ поразили все цели при групповом ударе высокоточным оружием по территории Украины, сообщает 7 июня Минобороны.
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