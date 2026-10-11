Карта ценой в квартиру: экономика покемономании

Жёлтого покемона с красными щеками знает весь мир — но не все знают, что одна-единственная карточка с ним стоит дороже, чем квартира в центре Москвы.
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