Врезался в столб: смертельное ДТП произошло в Алматы

Один человек погиб и двое пострадали в серьёзной аварии в Алматы, передаёт inАlmaty.kz. Сообщается, что водитель Mercedes Benz E-класса ехал по улице Саина, не соблюдая скоростной режим при «сложных погодных условиях».
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