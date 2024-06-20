Против водителя, сбившего мать с годовалым ребенком под Анапой, возбуждено уголовное дело

Против водителя, сбившего мать с годовалым ребенком под Анапой, возбуждено уголовное делоСледственным отделом СК в Анапе возбуждено уголовное дело против 62-летнего местного жителя, сбившего накануне в районе поселка Торусин женщину с годовалым ребенком.
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