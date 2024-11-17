MSI сделала заявление о двух сгоревших AMD Ryzen 9800X3D Компания MSI официально заяви...

MSI сделала заявление о двух сгоревших AMD Ryzen 9800X3DКомпания MSI официально заявила о начале расследования причин, по которым сгорела пара процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D в ее материнских платах MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI.
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