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Стало известно о планах Байдена на телефонный разговор с Путиным

В ходе телефонного разговора, который запланирован на 23.30 по московскому времени, президент США Джо Байден планирует рассказать своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности ввести санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину.

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