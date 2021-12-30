Стало известно о планах Байдена на телефонный разговор с Путиным

В ходе телефонного разговора, который запланирован на 23.30 по московскому времени, президент США Джо Байден планирует рассказать своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности ввести санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину.
В ходе телефонного разговора, который запланирован на 23.30 по московскому времени, президент США Джо Байден планирует рассказать своему российскому коллеге Владимиру Путину о готовности ввести санкции против РФ в случае ее вторжения на Украину.
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