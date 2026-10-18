Соль при температуре выше 500 °C разъедает металл — учёные ищут решение для АЭС будущего Нидерландская Thorizon совместно с исследовательским институтом TNO начала испытания материалов для реакторов на расплавах солей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым