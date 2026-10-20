Редкого ягуара впервые за долгое время засняли в лесном коридоре Центральной Америки / © Panthera Новые снимки подтвердили, что ягуары продолжают использовать этот маршрут для перемещения между двумя странами, несмотря на то что люди все активнее осваивают места их обитания.
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