Редкого ягуара впервые за долгое время засняли в лесном коридоре Центральной Америки / © Panthera Новые снимки подтвердили, что ягуары продолжают использовать этот маршрут для перемещения между двумя странами, несмотря на то что люди все активнее осваивают места их обитания.