За последние недели Филиппа Киркорова часто упоминали в лентах новостей. Главной причиной было его участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.
Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки
Комментарии
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StarPer
Было бы от души, а так видимо крыша посоветовала немножко раскошелиться, что бы дальше можно было бабло зарабатывать.
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21 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Сказать не сделать ты лучше Сделай и промолчи
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15 час.
Майя Maja
Пол года посидят в Дубае, и опять вернуться. На все каналы и радиоэфиры. У нас политика такая...кнутом и пряником. или пряником , а потом кнутом. Ничего не меняется в России.
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12 час.
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