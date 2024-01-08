Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки

Было бы от души, а так видимо крыша посоветовала немножко раскошелиться, что бы дальше можно было бабло зарабатывать.

Сказать не сделать ты лучше Сделай и промолчи

Майя Maja

Пол года посидят в Дубае, и опять вернуться. На все каналы и радиоэфиры. У нас политика такая...кнутом и пряником. или пряником , а потом кнутом. Ничего не меняется в России.