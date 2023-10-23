Вместо Mercedes-Benz – Foton. Бывшая российская «дочка» Mercedes-Benz будет торговать китайскими пикапами Foton Tunland G7, старт продаж – в декабре

Компания «МБ РУС» (бывшее АО «Мерседес-Бенц РУС» – российская «дочка» немецкого автогиганта) уже торгует китайскими премиум-автомобилями Aito и Li Auto, а сейчас к ним присоединится еще и Foton: как сообщил автоэксперт и главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков, «МБ РУС» заключила соглашение с Foton и получила права на официальный импорт в Россию пикапа Tunland G7.