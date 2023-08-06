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Войска России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиабазам армии Украины в Хмельницкой и Ровенской областях

Войска Российской Федерации прошлой ночью нанесли групповой удар по авиабазам Вооруженных сил Украины в Хмельницкой и Ровенской областях.

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