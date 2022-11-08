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Нелегальный Wi-Fi-роутер нашли на территории колонии в Уссурийске

Нелегальный Wi-Fi-роутер нашли на территории колонии в Уссурийске

Сотрудники исправительной колонии № 41 и СИЗО-3 в Уссурийске на режимной территории, прилегающей к учреждению, обнаружили запрещённые "подарки", предназначенные для дальнейшего переброса осуждённым.

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