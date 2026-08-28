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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РУСАДА в июле впервые с 2022 года проверило на допинг Трусову

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июле впервые с 2022 года проверило на допинг фигуристку Александру Игнатову (Трусову).

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