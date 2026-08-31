Трамп: США сильно ударят по Ирану после атаки на базы в Иордании

Президент США Дональд Трамп анонсировал сильный ответный удар по Ирану после атаки на американские базы в Иордании.
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