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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков проиграл 6-й матч в сезоне при 12 победах, отбив 19 из 21 броска «Оттавы»

Петр Кочетков отразил 19 из 21 броска в матче с «Оттавой» (0:3). Третий гол «Сенаторс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.

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