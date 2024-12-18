Врачей освободили от уголовного наказания за небезопасные услуги

Госдума одобрила поправку, по которой действие статьи Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи медиками, пишет ТАСС.
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