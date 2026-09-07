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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спаллетти сравнил Вольтемаде со своим фризским конем: «Статный, внушает трепет физическими данными, но при этом ласковый, дает себя гладить и ездить верхом»

Лучано Спаллетти сравнил арендованного у « Ньюкасла » Ника Вольтемаде со скакуном. «У меня есть фризский конь, и они похожи, кажется.

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