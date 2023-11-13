ВС обязал мусорных операторов вывозить из дворов отходы от цветоводства и состриженные газоны

Собранные с придомовой территории многоквартирного дома бытовые отходы должны убираться региональным оператором по вывозу мусора, включая растительные отходы, возникающие после ухода за газонами, цветниками и древесно-кустарниковыми посадками, следует из определения Верховного суда РФ.
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