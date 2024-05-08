«Квартир на рынке становится всё больше, а способных их купить — всё меньше». Подешевеют ли квартиры в Севастополе?

Эксперты компании «Этажи» оценили рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья в крупнейших городах России за четыре года действия льготной ипотеки с господержкой, которая была запущена в апреле 2020 года, как одна из мер поддержки в период пандемии и с большой вероятностью будет завершена 1 июля текущего года.