В Махачкале снят введённый ранее режим КТО, обстрелявшие пост ДПС боевики нейтрализованы В Кировском районе Махачкалы отменен режим контртеррористической операции, все четверо террористов нейтрализованы.
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В Махачкале снят введённый ранее режим КТО, обстрелявшие пост ДПС боевики нейтрализованы В Кировском районе Махачкалы отменен режим контртеррористической операции, все четверо террористов нейтрализованы.
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