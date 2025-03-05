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  • Eduard
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В Махачкале снят введённый ранее режим КТО, обстрелявшие пост ДПС боевики

В Махачкале снят введённый ранее режим КТО, обстрелявшие пост ДПС боевики нейтрализованы В Кировском районе Махачкалы отменен режим контртеррористической операции, все четверо террористов нейтрализованы.

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