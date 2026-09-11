Do You Need To Watch The Gentlemen Movie Before The Netflix Series?

Guy Ritchie's The Gentleman series on Netflix debuted following his 2019 film of the same name, so you may be wondering whether you need to see the movie first.
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