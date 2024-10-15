Россиянам рассказали про увеличение нескольких видов пенсий в 2025 году

Об этом сообщила депутат Светлана Бессараб С 1 января 2025 года страховые пенсии в РФ увеличатся на 7,3 процента, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.