Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    По лицу  видно дебилка.Жительница Барнау...
  • Леонид Ла Рошель
    Это типа эстоооонские новости? Самая мощная вспышка была двумя днями ранее, прогнозировать магнитные бури ученые умею...На Солнце произош...
  • Aлексей Boubnov
    Да она просто ДУРА!Жительница Барнау...

Ректор АлтГУ стал зарабатывать больше почти на 73 тысячи рублей в месяц

Ректор АлтГУ стал зарабатывать больше почти на 73 тысячи рублей в месяц

Медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей Действующий ректор АлтГУ Сергей Бочаров в 2023 году заработал 5,71 млн рублей, или в среднем 476 450 рублей в месяц, сообщает "Атмосфера".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх