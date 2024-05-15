Ректор АлтГУ стал зарабатывать больше почти на 73 тысячи рублей в месяц

Медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей Действующий ректор АлтГУ Сергей Бочаров в 2023 году заработал 5,71 млн рублей, или в среднем 476 450 рублей в месяц, сообщает "Атмосфера".