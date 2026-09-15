Сила в правде
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Сила в правде

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Санитарные борты НАТО в Жешуве после удара ФАБами по бункерам Краматорска

Санитарные борты НАТО в Жешуве после удара ФАБами по бункерам Краматорска

К украинской границе вылетели минимум пять санитарных машин НАТО. Эксперт связал рейсы с ударом Су-34 по бункерам в Краматорске.

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