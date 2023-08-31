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Валентина Родионенко: «Международная федерация гимнастики нам пока не прислала критерии присвоения нейтрального статуса»

«Международная федерация гимнастики нам пока не прислала критерии присвоения нейтрального статуса. Насколько я знаю, после июльского заседания исполкома FIG собиралась в ближайшие недели выработать эти критерии, но сейчас тишина.

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