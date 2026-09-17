Дизель, нефть и ожидаемые прибыли для России

В Европе нарастает дефицит дизельного топлива. В США тоже, но в США пока что ещё капитализм, так что там решают проблему повышением цены.
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