Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Gennady Sokolovsky
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Русская община схлестнулась с кавказцами в столице. В полицию забрали именно русских, им же угрожают родственники нападавших

Русская община схлестнулась с кавказцами в столице. В полицию забрали именно русских, им же угрожают родственники нападавших

# Чернильница   Сегодня с утра прочитал очень любопытную новость от Русской общины, которая в очередной раз не дала случится трагедии, за что в итоге подверглась нападению неизвестных и наказанию от стражей порядка.

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