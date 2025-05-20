Росфинмониторинг может получить доступ к данным СБП

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект закона, предоставляющий ведомству доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщает ТАСС.
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