Якушев дал кураторам уральских регионов три поручения

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев встретился с главными федеральными инспекторами и озвучил им три важные задачи: по исполнению нацпроектов, созданию коллегии по борьбе с ЧС и по анализу собственной работы.
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