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Мы соседи по планете

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Невероятная история Мелиссы Оден, которая выжила после аборта, нашла и простила свою мать

Невероятная история Мелиссы Оден, которая выжила после аборта, нашла и простила свою мать

Книга Мелиссы Оден (Melissa Ohden) «Ты вынашивала меня или мемуары дочери» («You Carred Me a daughters memoir») повествует о великой силе прощения, о примирении.

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