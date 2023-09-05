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Рождение грозной силы. Русские хакеры объединились, чтобы помочь России

Рождение грозной силы. Русские хакеры объединились, чтобы помочь России

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У нас отличные новости, сегодня почти два десятка сильнейших хакерских групп объявили о своём объединении в интересах России, против пособников любителя колумбийских даров с берегов Днепра.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Если не будет России, то и тебя не будет. Так что о кредитах - в последнюю очередь, дурачек.
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5 час.
Людмила Лиханова
Молодцы, ребята ! Давите этих тварей в их же местах обитания и их же оружием, которым вы владеете лучше их, особенно когда вы вместе. Пусть встречают каждый день с содроганием в т.ч. и по финансам. Пока у них есть бабки они  лютуют и пыжатся, без бабок  они пустышки.
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5 час.
Наталия
Главное, чтобы их  не подчинили напрямую  какому-нибудь ведомству, не развели вокруг них  бюрократию, не завалили кучей отчетов, указаний и согласований и не назначили в начальники &quot;эффективного менеджера&quot;, который займется собственным пиаром, все  извратит  и погубит.
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1 час.

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