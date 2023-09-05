Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У нас отличные новости, сегодня почти два десятка сильнейших хакерских групп объявили о своём объединении в интересах России, против пособников любителя колумбийских даров с берегов Днепра.
Рождение грозной силы. Русские хакеры объединились, чтобы помочь России
Комментарии
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Людмила Лиханова
Если не будет России, то и тебя не будет. Так что о кредитах - в последнюю очередь, дурачек.
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5 час.
Людмила Лиханова
Молодцы, ребята ! Давите этих тварей в их же местах обитания и их же оружием, которым вы владеете лучше их, особенно когда вы вместе. Пусть встречают каждый день с содроганием в т.ч. и по финансам. Пока у них есть бабки они лютуют и пыжатся, без бабок они пустышки.
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5 час.
Наталия
Главное, чтобы их не подчинили напрямую какому-нибудь ведомству, не развели вокруг них бюрократию, не завалили кучей отчетов, указаний и согласований и не назначили в начальники "эффективного менеджера", который займется собственным пиаром, все извратит и погубит.
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1 час.
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