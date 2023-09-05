Рождение грозной силы. Русские хакеры объединились, чтобы помочь России

Если не будет России, то и тебя не будет. Так что о кредитах - в последнюю очередь, дурачек.

Людмила Лиханова

Молодцы, ребята ! Давите этих тварей в их же местах обитания и их же оружием, которым вы владеете лучше их, особенно когда вы вместе. Пусть встречают каждый день с содроганием в т.ч. и по финансам. Пока у них есть бабки они лютуют и пыжатся, без бабок они пустышки.