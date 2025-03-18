Ночная битва дронов: российская ПВО уничтожила 46 украинских БПЛА за сутки

Белгородская область стала эпицентром воздушной войны — новые данные о жертвах и стратегии «В результате падения обломков сбитых дронов в областном центре пострадал 18-летний юноша», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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