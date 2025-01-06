Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Мы не бежим, а реорганизуемся» – Макрон оправдывается за Африку

«Мы не бежим, а реорганизуемся» – Макрон оправдывается за Африку

Франция ушла из Африки якобы потому, что осознала свою вину перед местным населением. Об этом на конференции дипломатов в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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