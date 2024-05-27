Американский хоккеист, получивший гражданство России, назвал самые невкусные русские блюда

Бреннан Менелл отметил несколько видов рыбы и салатов, которые пришлись ему не по вкусу.Американский хоккеист Бреннан Менелл, недавно получивший гражданство России, поделился своими впечатлениями о русской кухне.
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