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Новая «Русалочка» станет самым продолжительным ремейком от Disney

Новая «Русалочка» станет самым продолжительным ремейком от Disney

Фильм режиссера Роба Маршалла «Русалочка» превзойдет по длительности другие киноленты студии Disney. По данным AMC Theatres, хронометраж ремейка достиг 2 часов 15 минут.

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