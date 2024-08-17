Яна Поплавская. Обращение к властям: "Не нужно иллюзий"

© Belkin Sergey news.ru/Globallookpress Если быть совсем точными, актриса и общественный деятель Яна Поплавская обратилась к властям, поддерживая речь Андрея Андреевича Медведева – публициста, депутата и вице-спикера Мосгордумы.
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