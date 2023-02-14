Белый дом попытался развеять опасения насчет НЛО, сбитых над США и Канадой. Но что это за объекты, все еще неясно

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях. Автор фото, Denver Post/Getty Images На фоне нарастающего давления на американское правительство с требованиями разъяснить ситуацию с неопознанными объектами, обнаруженными и сбитыми в небе над Северной Америкой Белый дом организовал вечером в понедельник пресс-конференцию, в ходе которой официальный представитель администрации попытался дать ответы на волнующие многих вопросы относительно происхождения и предназначения этих загадочных объектов.