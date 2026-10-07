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Царьград

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Госавтоинспекция: водитель ISUZU погиб в аварии в ЯНАО 7 октября

Госавтоинспекция: водитель ISUZU погиб в аварии в ЯНАО 7 октября

В Ямало-Ненецком автономном округе 7 октября водитель пикапа ISUZU скончался после столкновения с опорой ЛЭП на трассе Лабытнанги — Обская.

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