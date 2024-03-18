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Наместников забил «Коламбусу», прервав безголевую серию из 6 матчей. У него 9+23 в 64 играх

Наместников забил «Коламбусу», прервав безголевую серию из 6 матчей. У него 9+23 в 64 играх

Форвард «Виннипега» прервал безголевую серию из 6 игр. Всего в 64 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 32 (9+23) очка.

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