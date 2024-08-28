Еще одна страна начала блокировать платежи из России, определены убыточные банки. Обзор Банки.ру

Власти предложили усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми, сообщает РБК. Минэкономразвития предложило расширить перечень индикаторов риска, сигнализирующих о возможных нарушениях обязательных требований в сфере трудового права.
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