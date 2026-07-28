В оформлении компенсации за детский сад в Подмосковье внедрили ИИ

В Московской области усовершенствовали процесс подачи заявления на компенсацию за детский сад. Теперь он включает технологию ИИ-распознавания документов и сервис автозаполнения данных о ребенке, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
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