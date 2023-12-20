Свердловский минздрав спасает убитую больницу после жалобы экс-депутата Путину

В больнице Рефтинского (Свердловская область), на состояние которой во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловался местный экс-депутат Егор Перминов, оптимизировали график ремонтов: до нового года там доделают первый этаж, затем приступят к ремонту остальных.