Свердловский минздрав спасает убитую больницу после жалобы экс-депутата Путину

В больнице Рефтинского (Свердловская область), на состояние которой во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожаловался местный экс-депутат Егор Перминов, оптимизировали график ремонтов: до нового года там доделают первый этаж, затем приступят к ремонту остальных.
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