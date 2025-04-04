В Донецкой армии рассказали о тренировках для операторов FPV-дронов

Тренировку для операторов FPV-дронов провели в 110-м полку 110-й бригады 51-й Донецкой армии. Малые БПЛА различных видов сегодня стали опорой разведки, огневого поражения и даже снабжения передовых позиций на уровне батальонов и рот.
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