Спецназ ВСУ бежал с поля боя, бросив убитых боевиков

ВС РФ в Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ССО Украины. Об этом сообщают военнослужащие российской группировки «Север».
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ДА ОДНИ КОТЛЫ ВСЕ ЗА 5ЛЕТ!!