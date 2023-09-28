Палата представителей США отклонила сокращение помощи для Украины

Палата представителей США отклонила три поправки к проекту бюджета о снижении помощи для Украины. Авторы законопроектов предлагали сократить расходы по нескольким статьям, включая 300 млн долларов на обучение украинских боевиков.
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