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Царьград

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В Самарской области 1 сентября в ДТП погиб мотоциклист

В Самарской области 1 сентября в ДТП погиб мотоциклист

Утром в воскресенье, 1 сентября, под Самарой произошла смертельная авария. Столкнулись мотоцикл и грузовик.

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