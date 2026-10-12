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Свиной грипп выявляют среди циркулирующих в России вирусов

Свиной грипп выявляют среди циркулирующих в России вирусов

В России 98,2% циркулирующих респираторных вирусов относятся к негриппозной этиологии. Среди выявленных вирусов гриппа присутствуют свиной грипп, а также типы B и C, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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