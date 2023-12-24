Игорь Василевский

Толерастические гейропейцы очень избирательны в предстоящих перемещениях свидомых. Очень избирательны... Гаррррных парубков-обратно, руины восстанавливать, и собственных мигрантовхватает,ну а горшки тоза своими стариками выноситьнужно? Нужно. Почему то местные фравы и прочие пани это делать не спешат... Опять же- мухиков ублажать нужно? Они послетравы вбуйствоврадают. Нужно. А кто как не гаррная оксана або маричка это будет делать? Опять же - свое население плодить нужно? Нужно. Вот и оставят этих красунь на расплод в "райском саду!" А эти трутни парубки, которые работать не хотят и живут на пособия - гэть на нэньку. Своих хватает.