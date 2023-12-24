Украинцы не датчане, им нужно вернуться на Украину, датский министр по интеграции Кааре Дыбвад Бек. «По данным опроса Копенгагенского университета, половина украинцев хотят остаться в Дании даже после окончания боевых действий», но датский министр по иммиграции и интеграции пояснил, что украинцы смогут оставаться в стране лишь до окончания конфликта.
Евросказка кончается: Дания и Чехия указали украинцам на дверь
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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15 час.
Игорь Василевский
Толерастические гейропейцы очень избирательны в предстоящих перемещениях свидомых. Очень избирательны... Гаррррных парубков-обратно, руины восстанавливать, и собственных мигрантовхватает,ну а горшки тоза своими стариками выноситьнужно? Нужно. Почему то местные фравы и прочие пани это делать не спешат... Опять же- мухиков ублажать нужно? Они послетравы вбуйствоврадают. Нужно. А кто как не гаррная оксана або маричка это будет делать? Опять же - свое население плодить нужно? Нужно. Вот и оставят этих красунь на расплод в "райском саду!" А эти трутни парубки, которые работать не хотят и живут на пособия - гэть на нэньку. Своих хватает.
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15 час.
Boris Borisov
А нам они зачем в будущей России !???! Куда их будут возвращать ,когда украины не будет. На российские территории ?? Хрен вам, ребята-датчане !
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13 час.
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