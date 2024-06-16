РПН проверит обстоятельства отравления работников сельхозкомплекса на Урале

Расследование по факту отравления сотрудников тепличного комплекса в поселке Садовый под Екатеринбургом проводит управление Роспотребнадзора по Свердловской области, 16 июня сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии